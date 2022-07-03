Китай активно реализует секретную космическую программу

НАСА является наиболее крупным космическим агентством в мире. Но в последнее время у него появился конкурент – Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Совсем недавно китайскому космическому кораблю Tianwen-1 удалось сделать фотографии всей поверхности Марса. И это только один из успехов в рамках процветающей космической программы КНР.

Китай стал первой страной, которой удалось совершить мягкую посадку зонда на темную сторону Луны. Она никогда не обращена к Земле. 

Сейчас в Китае разрабатывается собственная космическая станция на низкой околоземной орбите, поскольку стране запрещен доступ на Международную космическую станцию.

Первый модуль станции был запущен в мае 2021 года, еще два модуля планируется запустить к концу 2022 года. 

Отсутствие внимания к китайской космической программе связано с недостаточной прозрачностью. О многих миссиях объявляют только в последний момент, а о рискованных и неудачных вообще не говорят. 

В начале года CNSA опубликовало официальную космическую программу. В этом документе отмечено, что более чем из 400 попуток запуска в 2016-2021 годах только 183 были успешными.

В ближайшие несколько лет Китай планирует запустить космический телескоп Xuntian, который состыкуется со станцией Tiangong, а также несколько лунных зондов и миссию по возврату астеродиов. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

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