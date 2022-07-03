Цукерберг уверен, что в Facebook работает куча людей, которых там быть не должно

Meta, материнская компания Facebook, сокращает найм сотрудников и усиливает требования к персоналу из-за медленного роста и ухудшения экономических перспектив.

Исполнительный директор компании Марк Цукерберг заявил, что в этом году план по найму инженеров будет сокращен на 30%, т.е. на несколько тысяч человек. Он объяснил это рыночным спадом и надвигающейся рецессией.

Цукерберг сообщил, что особое внимание теперь будет уделяться управлению эффективностью. Это позволит отсеять сотрудников, неспособных выполнять нужный KPI.

Он пояснил, что его ожидания связаны с постановкой агрессивных целей и нагнетанием обстановки. Он также сказал, что если кто-то из сотрудников думает, что не подходит для этой работы, руководство не будет препятствовать такому выбору.

В первом квартале 2022 года в компании было на 28% больше сотрудников, чем годом ранее. Однако рост пользователей замедлился, а доходы от рекламы сократились.

Ущерб основному бизнесу онлайн-рекламы компании нанесли изменения в политике конфиденциальности данных. За этот год Meta потеряла более половины своей рыночной стоимости.

Одним из способов повышения рентабельности станет монетизация видеороликов Instagram Reels. Предполагается, что это позволит успешнее конкурировать с TikTok.

Компания также собирается вкладывать больше средств в рекомендацию контента на основе искусственного интеллекта.