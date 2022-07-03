В еврозоне впервые за два года снизилось промышленное производство

Впервые с начала пандемии коронавируса в еврозоне в июне снизилось промышленное производство. Данные опросов показывают, что потребители опасаются совершать покупки из-за высоких цен и мрачных экономических перспектив.

Индекс, отражающий выпуск продукции, опустился ниже 50. В мае он составлял 51,3. Главный экономист S&P Global Крис Уильямсон говорит, что производство в еврозоне пришло в упадок.

Индекс новых заказов снизился с 48,7 в мае до 45,2 в июне. Он оказался ниже отметки безубыточности. В этом случае негативное влияние также оказывают опасения рецессии и рост цен.

Инфляция в еврозоне в июне достигла 8,4%. Это более чем в 4 раза выше целевого уровня, установленного Европейским центробанком.

ЕЦБ медленнее, чем другие регуляторы, отходит от сверхмягкой денежно-кредитной политики времен пандемии.

Однако ожидается, что в сентябре европейский регулятор впервые за 10 лет поднимет ставку по депозитам выше нуля.

В связи с низкими объемами производства и продаж растут запасы сырья и непроданной продукции.

Крис Уильямсон считает, что в ближайшие месяцы спад производства в еврозоне будет набирать обороты.