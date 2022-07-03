В Германии прогнозируют каскад аварий коммунальных служб из-за российского газа

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что стране следует готовиться к еще большему сокращению поставок российского газа.

Министр отметил, что президент России сознательно реализует стратегию, направленную на повышение цен, чтобы подорвать европейское единство.

Хабек назвал эту ситуацию экономической войной. По его словам, немецкие коммунальные предприятия подвергаются риску каскадных сбоев.

В этом случае может потребоваться активация юридического пункта по передаче повышения цен вне контрактных обязательств.

По словам Хабека, пока в Германии воздерживаются от этой меры, поскольку она приведет к значительному повышению цен для потребителей. Он отметил, что правительство работает над альтернативой.

Возможные аварии министр объяснил принципом домино: если одна компания потерпит крах, это вызовет крах других организаций, что приведет к глубокой рецессии.

Россия сократила поставки газа по «Северному потоку» на 60%. В июле газопровод планируется полностью закрыть на техническое обслуживание. В Германии считают, что после этого поставки уже не возобновятся.

Правительство Германии уже ввело второй этап трехэтапного плана действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с газом.