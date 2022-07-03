Bloomberg: указ Путина по «Сахалину-2» толкнул Запад и Японию к борьбе за ресурсы

Газета Bloomberg утверждает, что решение Владимира Путина национализировать проект "Сахалин-2" спровоцировал борьбу за ресурсы между Японией и Западом.

3 июля японский экономист Хироси Хасимото опубликовал статью в американской газете Bloomberg, где выразил обеспокоенность решением Владимира Путина передать в собственность России проект и оператора "Сахалина-2". По мнению Хасимото, данная мера российского лидера провоцирует борьбу за ресурсы между Токио и коллективным Западом.

Хироси Хасимото утверждает, что ранее Япония покупала энергоносители у "Сахалина-2", который осуществлял продажу сырья по адекватным ценам, однако теперь Токио может начать закупать нефть и газ на тех же рынках, что и западные страны, что вызовет конкуренцию.