Агрономы рассказали, как избавиться от тли на яблоне

Липкий налет на листьях яблони может указывать на атаку тли. Необходимо заглянуть на обратную сторону зелени. Если там присутствуют маленькие насекомые меры нужно принимать сразу же.

Уничтожить тлю на яблоне можно экологичными народными средствами. Одно из них – настой древесной золы. Ее нужно залить водой, настоять несколько часов, процедить и добавить немного шампуня.

Другое эффективное средство – 50 г горчичного порошка залитые 5 л воды. Состав настаивается 2 дня, перед обработкой в него добавляют 30 г натертого мыла.

Можно заварить 100 г измельченных листьев табака 5 л кипятка, прокипятить и настоять сутки. Перед применением такой отвар следует процеживать.

Для борьбы с тлей подходит настой из 50 г измельченных зубчиков чеснока и 5 л воды. Использовать раствор можно через сутки с предварительным процеживанием.

Для приготовления отвара из апельсиновой кожуры 300 г свежих корок нужно залить 5 л воды и настоять 24 часа, а затем проварить, остудить и процедить.

Тлю можно уничтожить отваром 2 кг стеблей помидоров с 5 л воды. Отвар настаивается 3 часа, процеживается и смешивается с 20 г стружки мыла.

Все средства используются раз в неделю до исчезновения вредителей. Обрабатывать яблони нужно так, чтобы состав попадал на обе стороны листьев.