CBS: российский рубль стал самой крепкой мировой валютой в 2022 году

Американский канал CBS сообщает, что российский рубль достиг рекордного укрепления, став сильнейшей валютой в этом году.

Эксперты телеканала CBS в области экономики сообщают, что российский рубль продемонстрировал феноменальные темпы укрепления после решения стран коллективного Запада ввести односторонние санкции против Москвы после начала боевых действий на Украине.

По мнению специалистов CBS, тому есть две причины: первой является оперативные шаги правительства России по запрету выводу валюты за границу, а второй рост стоимости энергоносителей на Западе и способность России продавать газ и нефть за рубли даже в условиях санкций.