Министр культуры Германии Клаудия Рот утверждает, что западным странам не стоит отменять русскую культуру из-за военной спецоперации на Украине.

3 июля глава Министерства культуры Германии Клаудия Рот сообщила, что на Западе участились попытки запретить российскую культуру. По данным Рот, недавно в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия были предприняты попытки запретить оркестру группы молодёжи играть пьесы Чайковского.

Клаудия Рот уверена, что решение Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине не должно отбирать у Запада Чайковского, Достоевского, Чехова и других великих русских деятелей культуры.