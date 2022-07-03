Глава Минкульта Германии Рот выступили против запрета русской культуры на Западе
Министр культуры Германии Клаудия Рот утверждает, что западным странам не стоит отменять русскую культуру из-за военной спецоперации на Украине.
3 июля глава Министерства культуры Германии Клаудия Рот сообщила, что на Западе участились попытки запретить российскую культуру. По данным Рот, недавно в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия были предприняты попытки запретить оркестру группы молодёжи играть пьесы Чайковского.
Клаудия Рот уверена, что решение Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине не должно отбирать у Запада Чайковского, Достоевского, Чехова и других великих русских деятелей культуры.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Латвии подшутил над Захаровой фразой Путина за слова о борще
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО
Агрономы рассказали, как увеличить урожай жимолости
Спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ из бесшумных миномётов «Галл»