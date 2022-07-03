Глава Минкульта Германии Рот выступили против запрета русской культуры на Западе

Министр культуры Германии Клаудия Рот утверждает, что западным странам не стоит отменять русскую культуру из-за военной спецоперации на Украине.

3 июля глава Министерства культуры Германии Клаудия Рот сообщила, что на Западе участились попытки запретить российскую культуру. По данным Рот, недавно в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия были предприняты попытки запретить оркестру группы молодёжи играть пьесы Чайковского.

Клаудия Рот уверена, что решение Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине не должно отбирать у Запада Чайковского, Достоевского, Чехова и других великих русских деятелей культуры.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 