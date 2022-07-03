Специалисты рассказали, как правильно обрезать фруктовые деревья и как избежать ошибок

Плодовые деревья и кусты необходимо регулярно обрезать. Но ошибки в этом процессе могут негативно отразиться на растении или даже погубить его.

Обрезка проводится для того, чтобы дерево или кустарник приносили больше плодов, а не только для красоты.

Не стоит спешить обрезать маленькие веточки. Это не волчки, а те самые побеги, которые дадут самый вкусный урожай, если останутся на дереве.

Отрезать нужно ветки, которые перекрещиваются и мешают друг другу или загущают крону. Побеги, которые растут под острым углом к стволу, легко могут сломаться.

Если больше трех веток растет из одного узла, это тоже приведет к трещинам и переломам. После обрезки не стоит использовать садовый вар, он вызывает инфекции и никак не способствует заживлению.

Лучше воспользоваться специальными средствами, например, Лак Бальзам, Раннет, Новая кора. Обрабатывать нужно срезы диаметром от 2,5 см.

Удалять нужно не более трети всех побегов, иначе дерево получит сильный стресс. В таких случаях растение сбрасывает завязи и тратит все силы на формирование новых побегов.

Отрезать ветки нужно острым инструментом, который регулярно очищается и дезинфицируется. Ни в коем случае нельзя оставлять бахрому при обрезке.