Sunday Times: спецоперация армии РФ на Украине разделила НАТО на 3 лагеря
Газета Sunday Times утверждает, что боевые действия на Украине стали причиной раскола Североатлантического альянса на три различные группы.
3 июля зарубежная газета The Sunday Times сообщила, что страны-участницы НАТО образовали три различных лагеря по принципу отношения к боевым действиям на Украине и необходимости в поддержке данной страны. Западные журналисты назвали эти лагери "ястребами", "страусами" и "голубями".
Эксперты Sunday Times утверждают, что "ястребами" являются страны НАТО, желающие, чтобы Украина не только победила, но и нанесла огромный урон России. "Голуби" хотят мирного урегулирования с уступками Киева в адрес России Крыма и Донбасса, а "страусы" в НАТО игнорируют проблематику Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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