Агрономы рассказали, как увеличить урожай жимолости

Жимолость – неприхотливое растение, которое дает вкусные и полезные ягоды. Их урожай можно увеличить с помощью нескольких несложных приемов.

Необходимо учитывать, что для жимолости характерно перекрестное опыление. Поэтому  сажать кусты лучше по несколько штук. Желательно, чтобы в одной группе были разные виды. 

Во время цветения обязательно должны присутствовать насекомые-опылители, т.е. шмели и пчелы. Чтобы привлечь их, можно опрыскать кусты сладким раствором из сахара или меда с водой.  

Жимолость лучше растет в солнечных местах. Лучше, если солнце на кусты будет попадать в первой половине дня, а во второй они окажутся в затенении.

До начала цветения жимолость следует подкормить азотным составом. Можно использовать аммиачную селитру или органику, например, перегной. 

Для этой цели применяется также перепревший навоз, но его можно использовать не чаще, чем раз в 3-4 года. Во время цветения в качестве подкормки подойдут зола или калийно-фосфорные удобрения. 

Подкормка жимолости нужна регулярно, особенно если она растет на не самой плодородной почве.

Количество плодов и их вкус зависят от полива. Во время формирования ягод, их созревания кустарники нужно поливать обильно, выливая под каждый куст 4-5 ведер воды. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

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