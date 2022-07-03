Агрономы рассказали, как увеличить урожай жимолости
Жимолость – неприхотливое растение, которое дает вкусные и полезные ягоды. Их урожай можно увеличить с помощью нескольких несложных приемов.
Необходимо учитывать, что для жимолости характерно перекрестное опыление. Поэтому сажать кусты лучше по несколько штук. Желательно, чтобы в одной группе были разные виды.
Во время цветения обязательно должны присутствовать насекомые-опылители, т.е. шмели и пчелы. Чтобы привлечь их, можно опрыскать кусты сладким раствором из сахара или меда с водой.
Жимолость лучше растет в солнечных местах. Лучше, если солнце на кусты будет попадать в первой половине дня, а во второй они окажутся в затенении.
До начала цветения жимолость следует подкормить азотным составом. Можно использовать аммиачную селитру или органику, например, перегной.
Для этой цели применяется также перепревший навоз, но его можно использовать не чаще, чем раз в 3-4 года. Во время цветения в качестве подкормки подойдут зола или калийно-фосфорные удобрения.
Подкормка жимолости нужна регулярно, особенно если она растет на не самой плодородной почве.
Количество плодов и их вкус зависят от полива. Во время формирования ягод, их созревания кустарники нужно поливать обильно, выливая под каждый куст 4-5 ведер воды.
Опубликовано: Светлана Репина
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Агрономы рассказали, как увеличить урожай жимолости
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