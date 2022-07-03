Фермеры подсказали, что делать с клубникой, чтобы она не касалась почвы

Клубника растет на невысоких кустах, которые еще и наклоняются к земле под тяжестью урожая. Если ягоды касаются земли, они начинают гнить после дождя и полива, поэтому такой ситуации нужно избегать.

Грядки для клубник можно накрыть специальным материалом. На почву укладывается темное агроволокно или пленка, ягоды остаются чистыми и сухими, а сорняки практически не растут.

При этом земля будет быстрее прогреваться, урожай станет созревать быстрее. Однако могут возникнуть сложности с подкормкой и муравьями, которые любят селиться под укрывным материалом.

Вместо пленки можно замульчировать грядки сенной или соломой, сорняками или скошенной травой, опилками или хвоей. Мульча не дает ягодам касаться грунта, удерживает влагу в почве и блокирует рост сорняков.

Еще один вариант – сделать подставки из веток, проволоки или других подручных материалов. Бывают даже специальные готовые подставки в форме спирали.

Для изготовления опор подходят пластиковые бутылки, которые можно просто подложить под кусты или сделать из них воронки.

Можно сделать своеобразные хвостики из шпагата или привязать тем же шпагатом кусты к опорам, например, палочке.

Специальное приспособление, приподнимающее куст вместе с ягодами, легко сделать из мягкой проволоки.