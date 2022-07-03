Агрономы рассказали, из-за каких растений на участке появляется тля

Насекомые-вредители создают немало проблем огородникам. Они портят растения, уменьшают урожай, разносят споры заболеваний, с которыми очень сложно справиться.

Одна из причин появления на участке тли и других вредителей - это наличие определенных растений. Их лучше убрать с территории, чтобы не рисковать огородными культурами.

Одно из таких растений – калина. Она весьма эстетична, хорошо смотрится во время цветения и после образования ягод. Но она же привлекает на участок тлю.

Есть и особые вредители, которые очень любят данное растение. Это калиновый листоед, который в конце лета откладывает сотни яиц.

Очень привлекательна для вредителей черемуха. Ее любит не только тля, но и другие насекомые, которые легко перемещаются на плодовые деревья и наносят им серьезный вред.

Акация оказывает то же действие. На ней часто можно увидеть тлю, а значит, насекомые обнаружат и другие растения на участке.

Особенно им интересны плодовые кустарники и деревья, которые они заселяют достаточно быстро.

Фуксия не привлекает тлю, зато вызывает целое нашествие белокрылок. Поскольку цветок нередко высаживают только на лето, а зимой снова возвращают в помещение, вернуться она может уже с нежеланными гостями.

Все перечисленные растения можно встретить на садовых участках. Но стоит хорошо подумать, нужен ли такой риск.