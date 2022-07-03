Фермеры объяснили, что делать, если ягоды крыжовника сохнут, а листья опадают

Крыжовник не требует особого ухода и дает богатый урожай вкусных и полезных ягод. Но иногда они начинают высыхать и осыпаться, а листья желтеют и опадают.

Одна из самых частых причин такого явления – солнечный ожог. В жаркую ясную погоду стоит позаботиться о кустарнике.

Крыжовник можно затенить при помощи временной конструкции. Для этого по кругу устанавливают опору, на которую натягивают спанбонд или укладывают циновку.

Притенения должно хватать не только на верхнюю, но и на боковые части куста. Специальная конструкция необходима, чтобы материал не цеплялся за колючки, и его легко было снять.

Вторая причина высыхания ягод и опадания листьев – заболевание под названием антракноз. Эта болезнь замедляет рост куста.

Признаками антракноза являются небольшие буроватые пятна на листьях, которые постепенно увеличиваются. После этого листья начинают сохнуть и опадать.

Справиться с болезнью помогает обработка Фитолавином или Фитоспорином. Оба можно использовать в период плодоношения.

После сбора урожая поврежденные кусты обрабатывают фунгицидными препаратами, например, Бейлетоном, бордоской жидкостью, Хорусом.