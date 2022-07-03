Daily Mail: офицер Британии выгнал из дома семью украинцев с 5 детьми

Британский офицер Келли Мальстер выгнал из дома многодетную семью украинцев, которую ранее сам приютил.

Украинец Максим Хирик дал интервью изданию Daily Mail, где сообщил, что он вместе с пятью детьми и супругой воспользовался британской благотворительной программой, поселившись в доме у офицера Великобритании Келли Мальстера, согласившегося приютить украинских беженцев.

По словам Хирика, изначально Мальстер и его супруга положительно относилась к живущим в их доме украинским беженцам, однако позднее они получили письмо о том, что британские хозяева дома их выселяют без объяснения причин, дав срок съехать до 15 июля.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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