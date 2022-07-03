Опытные садоводы рассказали, что можно и нельзя сажать на рядки после чеснока

Соблюдение правил севооборота позволяет получить хороший урожай и защитить растения от болезней. Одним из первых убирают озимый чеснок, и на освободившиеся грядки уже в июле можно посадить некоторые огородные культуры.

Главное правило – не сажать друг после друга растения, принадлежащие к одному семейству. Они берут из почвы одни и те же вещества, которых просто не хватает. К тому же у них одинаковые заболевания.

Перед посадкой любых новых культур нужно перекопать почву, убрать сорняки и провести дезинфекцию. Для этого можно воспользоваться медным купоросом 1%, а после этого внести мочевину.

Чеснок сам по себе обеззараживает землю за счет содержания фитонцидов. Но в почве могут остаться споры фузариоза, нематоды или клещи.

После озимого чеснока на грядку можно посадить землянику или клубнику, а также укроп, петрушку, салат или другую зелень.

Подойдут для посадки кабачки и тыквы, огурцы и перцы, редька и редис. Можно сажать картофель и морковь, а также различные сидераты.

Некоторые растения сажать после чеснока нельзя. Это касается любых видов лука, поскольку они принадлежат к одному виду.

Не подойдут для посадки на такие грядки свекла и любые разновидности капусты, а также любые цветы из группы луковичных.