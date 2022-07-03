Громкий взрыв раздался в центре Белгорода посреди ночи

Ночью 3 июля в расположенном недалеко от Украины Белгороде прогремел взрыв, встревоживший граждан.

Поздно ночью 3 июля в российском Белгороде раздались звуки, напоминаюющие взрыв. По словам очевидцев, звуки были столь громкими, что заставили сработать сигнализацию множества машин, распложенных неподалёку.

В социальных сетях местные жители Белгорода утверждают, что после взрывов в городе наблюдаются как минимум пять больших столбов дыма, что может свидетельствовать о ракетном обстреле некоторых районов Белгородской области армией Украины.