Громкий взрыв раздался в центре Белгорода посреди ночи

Ночью 3 июля в расположенном недалеко от Украины Белгороде прогремел взрыв, встревоживший граждан.

Поздно ночью 3 июля в российском Белгороде раздались звуки, напоминаюющие взрыв. По словам очевидцев, звуки были столь громкими, что заставили сработать сигнализацию множества машин, распложенных неподалёку.

В социальных сетях местные жители Белгорода утверждают, что после взрывов в городе наблюдаются как минимум пять больших столбов дыма, что может свидетельствовать о ракетном обстреле некоторых районов Белгородской области армией Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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