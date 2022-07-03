Фермеры посоветовали, как вырастить богатый урожай земляники
Земляника – одно из самых популярных огородных растений с великолепным вкусом, богатым составом и волшебным запахом. Некоторые хитрости помогают получить хороший урожай ягод.
Растение необходимо подкармливать. Для этой цели подойдут комплексные составы с калием, фосфором и азотом.
Подкормку необходимо вносить на этапе цветения и формирования ягод. Во втором случае тоже можно воспользоваться минеральными препаратами, содержащими комплекс микроэлементов.
Удобрения необходимо готовить и вносить строго по инструкции. Гранулированные препараты закладывают под земляничные кусты, растворы для разведения водой вносятся под корень.
Важно обеспечить растению полив, соответствующий погодным условиям: в жару больше, в пасмурную погоду меньше. И недостаток, и избыток жидкости одинаково вредны для земляники.
Одновременно с внесением подкормок можно проводить рыхление земли, чтобы к корням поступал кислород, а также прополку.
Многие огородники мульчируют грядки с земляникой. Для этой цели прекрасно подходят опилки, которые задерживают влагу в земле, препятствуют росту сорняков и предотвращают некоторые заболевания.
Для мульчирования можно использовать сено или солому, хвойный опад или сухие сорняки, а также скошенную траву.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Польши посоветовал гражданам не ехать в Беларусь после введения безвиза
Фермеры посоветовали, как вырастить богатый урожай земляники
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
Громкий взрыв раздался в центре Белгорода посреди ночи
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО