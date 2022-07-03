Фермеры посоветовали, как вырастить богатый урожай земляники

Земляника – одно из самых популярных огородных растений с великолепным вкусом, богатым составом и волшебным запахом. Некоторые хитрости помогают получить хороший урожай ягод.

Растение необходимо подкармливать. Для этой цели подойдут комплексные составы с калием, фосфором и азотом.

Подкормку необходимо вносить на этапе цветения и формирования ягод. Во втором случае тоже можно воспользоваться минеральными препаратами, содержащими комплекс микроэлементов.

Удобрения необходимо готовить и вносить строго по инструкции. Гранулированные препараты закладывают под земляничные кусты, растворы для разведения водой вносятся под корень.

Важно обеспечить растению полив, соответствующий погодным условиям: в жару больше, в пасмурную погоду меньше. И недостаток, и избыток жидкости одинаково вредны для земляники.

Одновременно с внесением подкормок можно проводить рыхление земли, чтобы к корням поступал кислород, а также прополку.

Многие огородники мульчируют грядки с земляникой. Для этой цели прекрасно подходят опилки, которые задерживают влагу в земле, препятствуют росту сорняков и предотвращают некоторые заболевания.

Для мульчирования можно использовать сено или солому, хвойный опад или сухие сорняки, а также скошенную траву.