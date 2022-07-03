Армия Украины нанесла ракетный удар по жилым домам в центре Белгорода
В ночь на воскресенье украинские войска произвели обстрел Белгорода, попав снарядами в жилые дома местных жителей.
3 июля около трёх часов ночи по московскому времени вооружённые силы Украины выпустили не менее пяти снарядов по разным районам Белгорода, нанеся видимый урон гражданской инфраструктуре города. Очевидцы сообщают о пяти взрывах и пожарах в отдельных областях Белгорода.
К текущему моменту известно, что крупный пожар вспыхнул на улице Чумичова, а в близлежащих домах выбиты стёкла. Свидетели событий публикую видео, на которых горит крыша частного дома, находившегося в месте выпуска украинского снаряда по Белгороду. Также в городе перекрыта улица Попова, на которой проводятся спасательные работы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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