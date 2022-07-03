Агрономы рассказали, как бороться с самыми опасными вредителями малины и земляники

Насекомые-вредители уничтожают урожай ягод и мешают нормальному росту растений. Существует несколько самых распространенных видов.

Личинки земляничного пилильщика зимуют в почве. К маю они становятся взрослыми насекомыми и откладывают яйца в листья. Затем появляются новые личинки, которые объедают зелень.

Перед заморозками нужно убрать старую мульчу и тщательно разрыхлить грунт. Можно внести химические инсектициды или биопрепараты, например, Битоксибациллин.

Земляничный клещ откладывает яйца на листья весной, а потом высасывает из них сок. Зараженные растения обрабатывают Фитовермом, Омайтом или Банколом. Листья с них уничтожают за пределами участка.

Личинки земляничного листоеда питаются листьями. От него хорошо помогает табачная пыль которая весной наносится на кусты. Можно воспользоваться инсектицидами вроде Алиота.

Малинный жук живет внутри ягод и питается ими. Предотвратить его появление помогает обработка кустов инсектицидами до цветения, а также раствором горчичного порошка или табачной пылью.

Землянично-малинный долгоносик откладывает яйца в бутоны, а потом сгрызает плодоножки. Бороться с насекомым можно препаратами Таран и Искра.

Для профилактики осенью рыхлят почву и уничтожают старые листья. Насекомых можно собрать вручную, проще всего делать это утром.