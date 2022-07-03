Гладков: серия громких взрывов в Белгороде является работой ПВО

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уведомляет, что в городе прогремела серия мощных взрывов.

В воскресенье рано утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что этой ночью в Белгороде были слышны взрывы, которые предположительно являются сработавшей системой противовоздушной обороны армии России.

При этом Гладков сообщает, что украинские снаряды смогли попасть по Белгороду, спровоцировав пожары в ряде районов города и частично повредив жилые дома.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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