Гладков: серия громких взрывов в Белгороде является работой ПВО
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уведомляет, что в городе прогремела серия мощных взрывов.
В воскресенье рано утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что этой ночью в Белгороде были слышны взрывы, которые предположительно являются сработавшей системой противовоздушной обороны армии России.
При этом Гладков сообщает, что украинские снаряды смогли попасть по Белгороду, спровоцировав пожары в ряде районов города и частично повредив жилые дома.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Польши посоветовал гражданам не ехать в Беларусь после введения безвиза
Фермеры посоветовали, как вырастить богатый урожай земляники
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
Громкий взрыв раздался в центре Белгорода посреди ночи
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО