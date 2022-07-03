Три человека попали в больницу после ночного обстрела Белгорода армией Украины

Губернатор Белгорода Гладков заявил, что в городе пострадали три человека после серии громких взрывов.

Рано утром 3 июля украинские военные совершили обстрел мирных кварталов Белгорода, о чём рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. По словам политика, большинство украинских ракет были перехвачены российскими системами ПВО, однако некоторые из боеприпасов достигли цели.

Попавшие по Белгороду снаряды приземлились на крышах жилых домов, что привело к экстренной госпитализации трёх россиян, которым уже оказывается медицинская помощь.