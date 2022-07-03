Bloomberg: Хабек призвал Германию готовится к прекращению подачи газа из РФ

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек утверждает, что Берлин должен быть готов к сокращению поставок российского газа вплоть до минимума.

Американская газета Bloomberg утверждает, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупредил население Германии о скором сокращении поставок газа из России. Также Хабек уверен, что Владимир Путин может распорядиться о полном прекращении поставок газа в Германию.

Кроме того, Роберт Хабек уверен, что последствием такого решения российского правительства будут сбои в работе немецких коммунальных служб, в том числе систематические перебои в отоплении домов и работы германских предприятий.