Александр Лукашенко обвинил Украину в попытке ракетного удара по Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступление на торжественном собрании ко Дню Независимости заявил, что страна была обстреляна ракетами с территории Украины, сообщает БелТА.

По его словам, украинские ракеты были перехвачены белорусскими системами ПВО.

"Должен вам сказать: три дня назад, может чуть больше, была попытка удара по военным объектам на территории Беларуси с территории Украины. Но, слава богу, зенитные комплексы "Панцирь-С1" смогли перехватить все ракеты, выпущенные ВСУ", — сказал Лукашенко.

При этом президент заверил, что Беларусь не хочет воевать с Украиной, но подчеркнул, что "Минск и Москва должны быть готовы ответить на агрессивные действия Запада".

"Как и в прошлом веке, за этими испытаниями стоит та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала создала чудовище по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросилась на тех, кому она так недавно хотела навредить. История повторяется. В Украине растут чудовища", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что месяц назад отдал приказ, что в случае нападения на Беларусь его армия должна атаковать центры принятия решений агрессора.

"Ответ будет немедленным. Просто мгновенно, в течение одной секунды. Я не буду смотреть, кто там сидит в этих кабинетах или дворцах. Мы ответим резко и решительно", - отметил президент Беларуси

Александр Лукашенко также заверил, что Беларусь не принимает участия в продолжающемся конфликте в Украине.

"Клянусь: ни один белорусский солдат не воюет на территории Украины. Я хочу сказать тем, кто переживает, будет там Лукашенко воевать или нет: мы будем воевать - еще раз повторяю - только в одном случае - если вы вторгнетесь на нашу землю, на наш народ, мы ответим", - сказал он.