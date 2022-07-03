Лукашенко: в Украине погибло 20 граждан Беларуси, воевавших против России
Александр Лукашенко утверждает, что на территории Украины погибли 20 граждан Беларуси из полка Калиновского, сражавшегося на стороне ВСУ.
3 июля стало известно о гибели двадцати граждан Республики Беларусь, воевавших на стороне вооружённых сил Украины. О событии рассказал Александр Лукашенко, обратившийся к парламенту страны в преддверии дня Независимости Беларуси.
По словам Лукашенко, погибшие состояли в националистическом батальоне ВСУ имени Калиновского, включавшего в себя 67 человек. Накануне данный батальон попал под обстрел российской артиллерии, после чего в составе полка осталось лишь 47 солдат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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