Американский политик Тулси Габбард утверждает, что Джо Байден руководствуется мнением Зеленского при решении внешнеполитических решений.

Экс-госсекретарь США Тулси Габбард утверждает, что президент Джо Байден совершил предательство интересов собственной страны, поскольку на первое место ставит национальные интересы Украины, ориентируясь в своих решениях на приказы Владимира Зеленского.

По мнению Габбард, Байден является уличённым в государственной измене и должен быть отстранён от власти, ведь лидер независимого государства не должен беззаветно поддерживать страну, президент который обманывает американскую нацию о том, что Украина может победить Россию и требует большей финансовой и военной помощи от Вашингтона.