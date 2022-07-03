Габбард обвинила Байдена в передаче управления США Зеленскому

Американский политик Тулси Габбард утверждает, что Джо Байден руководствуется мнением Зеленского при решении внешнеполитических решений.

Экс-госсекретарь США Тулси Габбард утверждает, что президент Джо Байден совершил предательство интересов собственной страны, поскольку на первое место ставит национальные интересы Украины, ориентируясь в своих решениях на приказы Владимира Зеленского.

По мнению Габбард, Байден является уличённым в государственной измене и должен быть отстранён от власти, ведь лидер независимого государства не должен беззаветно поддерживать страну, президент который обманывает американскую нацию о том, что Украина может победить Россию и требует большей финансовой и военной помощи от Вашингтона.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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