Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что страны Европы Устали от Украины и украинских беженцев.

Также он охарактеризовал отношение европейцев к украинцам как "бурный роман", заявив, что он близится к завершению.

"Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали", - написал он.

Кроме того он отметил, что "неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм" в отношении украинских беженцев".

"Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше", — добавил Медведев.

Кроме того, по мнению Медведева, аналогичная ситуация складывается и в других странах Европы", а отношения лидеров европейских государств с властями Украины назвал "любовными игрищами".

"От украинофилии до украинофобии один шаг", - отметил замглавы Совбеза РФ.

Комментируя желание Украины вступить в Евросоюз, Медведев написал, что отношения между странами не восстановить "обещаниями нескорого и неравного брака".

Помимо прочего, вероятно, имея в виду командира Революционной повстанческой армией Украины Нестора Махно, которая действовала на территориях Украины в годы Гражданской войны (ее участников традиционно называют "зелеными" или "зелеными партизанами", Медведев посоветовал украинцам "вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке".

"И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда", — подчеркнул Медведев.