Двое мужчин подорвались на мине на пляже в Одесской области
На курорте Каролино-Бугаз в Одесской области Украины в субботу, 2 июля, двое мужчин, купавшихся в запрещенной военными зоне в Черном море, подорвались на мине, один из них погиб, другой был ранен.
Об этом сообщила Наталья Гуменюк, пресс-секретарь украинского оперативного командования Юг.
Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что граждане продолжают игнорировать предупреждения о заминировании и купаться в море, подвергая себя опасности.
"Это крайне безответственно и опасно", — отметил Братчук.
Он добавил, что "на заминированные пляжи приезжают даже родители с детьми".
Посещение пляжей также запрещено в Одессе. 11 июня в Одессе от взрыва мины погиб 50-летний мужчина, который, несмотря на запрет, пришел на пляж с семьей.
Опубликовано: Николай Скира
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