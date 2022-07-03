39 частных домов в Белгороде пострадали после серии взрывов

Вячеслав Гладков сообщает, что в Белгороде повреждены почти сорок частных домовладений в результате серии шумных взрывов.

Воскресным утром Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что после серии громких хлопков в городе повреждения получили 39 домов по улицам Маяковского, Попова и Павлова. Пять из домов полностью разрушены из-за пожара, последовавшего после взрыва.

По данным Гладкова, предположительной версией случившегося является результат работы российский системы ПВО, перехватившей украинские ракеты. Также Вячеслав Гладков заявил, что по итогам атаки армии Украины на Белгород умерли три местных жителя, ещё четыре получили ранения.