Александр Лукашенко заявил, что ПВО Беларуси успешно перехватили украинские ракеты
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления по случаю Дня Независимости заявил, что несколько дней назад белорусские средства ПВО перехватили украинские ракеты, летевшие в сторону Беларуси, сообщает агентство БелТА.
"Нас провоцировали. Должен вам сказать: три дня назад, может чуть больше, была предпринята попытка нанести удар по военным объектам в Беларуси с территории Украины. Но слава богу, зенитным комплексам "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, запущенные украинской армией", - заявил Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Президент также отметил, что в случае нападения на Беларусь у армии есть приказ атаковать центры принятия решений агрессора. Соответствующий приказ был издан еще месяц назад.
"Я долго к этому готовился. Помните, я говорил вам: полонезы, ракетостроение и так далее. Вы будете атакованы этими ракетами. И я не буду смотреть на то, кто там сидит в этих кабинетах или дворцах. Мы ответим твердо и решительно", - подчеркнул он.
С начала военной спецоперации, в Украине необоснованно утверждают, что российская армия якобы ведет атаки с территории Беларуси.
Ситуация обострилась в последние дни из-за плановых учений, проводимых белорусской армией в Гомельской области.
"Белорусские силы проводят учения по созданию понтонных переправ, признаков наступления не наблюдается", - говорится в последнем сообщении генштаба украинской армии.
Опубликовано: Николай Скира
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