Число погибших в Белгороде после удара армии Украины увеличилось до 5

Количество скончавшихся от ракетной атаки ВСУ по Белгороду выросло до пяти человек.

3 июля рано утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под завалами на улицах, где разорвались украинские ракеты, обнаружено ещё два тела погибших местных жителя Белгорода, благодаря чему общее количество погибших за ночь увеличилось до пяти человек.

Этой ночью вооружённые силы Украины совершили ракетный удар по Белгороду. Часть украинских снарядов не была перехвачена и спровоцировала пожар на улицах города, полностью или частично повредив 39 частных домов.