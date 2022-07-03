Байден приказал владельцам заправок снизить цены на топливо
Байден обратился к владельцам заправок в США с требованием снизить стоимость топлива.
Президент США Джо Байден написал в своём аккаунте Twitter послание для всех американских предпринимателей, которые регулируют ценообразование топлива на заправочных станциях американского континента.
Байден настоятельно требует от владельцев заправочных станций пересмотреть политику формирования цен на бензин и установить её на уровне той, которую они на самом деле платят за топливо. Также Джо Байден добавил, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки из-за растущего недовольства граждан США.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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