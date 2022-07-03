Байден приказал владельцам заправок снизить цены на топливо

Байден обратился к владельцам заправок в США с требованием снизить стоимость топлива.

Президент США Джо Байден написал в своём аккаунте Twitter послание для всех американских предпринимателей, которые регулируют ценообразование топлива на заправочных станциях американского континента.

Байден настоятельно требует от владельцев заправочных станций пересмотреть политику формирования цен на бензин и установить её на уровне той, которую они на самом деле платят за топливо. Также Джо Байден добавил, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки из-за растущего недовольства граждан США.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 