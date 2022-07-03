CNN: Трамп начал подготовку к предвыборной гонке
Дональд Трамп в ближайшее время объявит о своём намерении вновь баллотироваться на пост президента США.
Американский телеканал CNN сообщил, что бывший лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил своим единомышленникам о своих планах вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.
Надёжный информатор CNN рассказал, что изначально Трамп планировал сделать официальное заявление о старте своей предвыборной кампании в ноябре, однако он решил не медлить и объявить в течение июля американцам о своих намерениях стать будущим президентом США.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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