Учёный Дмитрий Колкер, арестованный за госизмену, умер в СИЗО «Лефортово»

Новосибирский физик-лазерщик Дмитрий Колкер скончался в СИЗО «Лефортово» из-за последней стадии рака.

3 июля новосибирский учёный Дмитрий Колкер, обвиняемый в государственной измене за передачу секретной информации Китаю, скончался от 4 стадии рака поджелудочной железы в СИЗО «Лефортово».

Колкер посвятил свою жизнь науке и преподаванию, последние годы он занимался разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и иных специальных задач в лаборатории ФФ НГУ.