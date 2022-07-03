Учёный Дмитрий Колкер, арестованный за госизмену, умер в СИЗО «Лефортово»

Новосибирский физик-лазерщик Дмитрий Колкер скончался в СИЗО «Лефортово» из-за последней стадии рака.

3 июля новосибирский учёный Дмитрий Колкер, обвиняемый в государственной измене за передачу секретной информации Китаю, скончался от 4 стадии рака поджелудочной железы в СИЗО «Лефортово».

Колкер посвятил свою жизнь науке и преподаванию, последние годы он занимался разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и иных специальных задач в лаборатории ФФ НГУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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