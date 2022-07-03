Волочкову "взял в плен" семейный клан из Таджикистана

Несколько лет назад балерина предложила пожить в ее "поместье" беременной женщине с мужем, а теперь семья "гостей" разрослась до больших размеров.

46-летняя балерина удивила очередной историей из своей жизни. Как выяснилось, Анастасия Волочкова приютила в своем "поместье" таджикскую семью, которая разрослась до огромных размеров.

Все началось с того, что несколько лет назад звезда столкнулась на улице с расстроенной беременной женщиной с мужем, которым не за что было снять жилье в Москве.

Волочкова дала паре приют на своем загородном участке, и со временем семейство очень сильно разрослось. Лола и Рустам ведут хозяйство балерины, к ним приехали родные, и теперь только таджикских детей во владениях Волочковой проживает несколько.

Как сообщает "Экспресс Газета", многочисленное восточное семейство балерина, похоже, считает близкими людьми. Такой вывод можно сделать из ее недавней публикации, где на фото звезда на фото обнимает темноволосую малышку.

Поддержка мигрантов приносит балерине дополнительные проблемы с ее соседями. Они возмущены обилием шумных людей в домике для прислуги, а председатель товарищества поселка прогоняет восточных малышей с детской площадки.

Анастасия Волочкова обвинила соседей в национализме и заявила: она не даст мигрантов, которые стали для нее родными, в обиду. И, чтобы защитить их права, балерина официально прописала таджиков на своей территории.