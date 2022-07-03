Лукашенко заявил, что Минск всегда будет поддерживать Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что РБ будет помогать России в ее борьбе.

Белорусский лидер Александр Лукашенко 3 июля на праздновании дня Независимости Беларуси высказался по поводу упреков в сторону РБ.

По его словам, многие государства обвиняют Беларусь, что она единственная страна в мире, которая поддерживает Россию.

Лукашенко назвал действия РФ борьбой против нацизма и сказал, что Беларусь поддерживала и будет поддерживать большого соседа.

Также Лукашенко обвинил НАТО в желании развязать войну и напомнил, что Североатлантический блок увеличивает численность войск в Восточной Европе в 10 раз.