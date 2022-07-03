Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до пяти человек

В результате поисково-спасательной операции в Белгороде под завалами были обнаружены тела ещё двух людей.

Этой ночью, 3 июля 2022 года, украинская армия, предположительно из РСЗО HIMARS, нанесла ракетные удары по Белгороду, в результате которых белгородцы пострадали как материально, так и физически.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, в результате которых специалистам удалось обнаружить под завалами жилого дома на улице Маяковского ещё два тела убитых ракетами ВСУ, таким образом число жертв на данный момент составляет пять человек.