Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до пяти человек
В результате поисково-спасательной операции в Белгороде под завалами были обнаружены тела ещё двух людей.
Этой ночью, 3 июля 2022 года, украинская армия, предположительно из РСЗО HIMARS, нанесла ракетные удары по Белгороду, в результате которых белгородцы пострадали как материально, так и физически.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, в результате которых специалистам удалось обнаружить под завалами жилого дома на улице Маяковского ещё два тела убитых ракетами ВСУ, таким образом число жертв на данный момент составляет пять человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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