В Берлине не могут решить кто оплатит расходы на G7 в 188 млн евро
В Берлине не нашли консенсус с правительствами земель о том, кто будет покрывать расходы за встречу в замке Эльмау участников саммита G7.
«Семь лет назад для ХСС было само собой разумеющимся, что федеральное правительство и правительства земель будут финансировать саммит G7», — сказала лидер парламентской группы Катарина Шульце Немецкому агентству печати. «Теперь партия CSU больше не является частью федерального правительства, и оно должно взять на себя более 100 процентов расходов».
На первом саммите G7 в Эльмау в 2015 году федеральное правительство и правительства земель в административном соглашении перед встречей оговорили, что федеральное правительство выплатит Баварии фиксированную сумму в размере 40 миллионов евро за дополнительные меры безопасности. В то время как Бавария понесла расходы в размере около 133 миллионов евро.
Перед встречей на высшем уровне на прошлой неделе федеральное правительство и правительства штатов не могли договориться о том, какую долю возьмет на себя Берлин.
«Мы все еще боремся с федеральным правительством за окончательное финансирование. Предыдущих обязательств по-прежнему слишком мало», — заявил премьер-министр Маркус Сёдер (CSU) в четверг в интервью «Augsburger Allgemeine».
По запросу СМИ Федеральное министерство финансов сообщило, что не может предоставить никакой информации о ведущихся переговорах. В преддверии саммита Свободное государство подсчитало общие расходы в 188 миллионов евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
Бывалые садоводы поделились опытом борьбы с проволочником на моркови
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО
Три человека погибли после удара ВСУ по частному сектору в Белгороде
Спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ из бесшумных миномётов «Галл»