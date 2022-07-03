В Берлине не могут решить кто оплатит расходы на G7 в 188 млн евро

В Берлине не нашли консенсус с правительствами земель о том, кто будет покрывать расходы за встречу в замке Эльмау участников саммита G7.

«Семь лет назад для ХСС было само собой разумеющимся, что федеральное правительство и правительства земель будут финансировать саммит G7», — сказала лидер парламентской группы Катарина Шульце Немецкому агентству печати. «Теперь партия CSU больше не является частью федерального правительства, и оно должно взять на себя более 100 процентов расходов».

На первом саммите G7 в Эльмау в 2015 году федеральное правительство и правительства земель в административном соглашении перед встречей оговорили, что федеральное правительство выплатит Баварии фиксированную сумму в размере 40 миллионов евро за дополнительные меры безопасности. В то время как Бавария понесла расходы в размере около 133 миллионов евро.

Перед встречей на высшем уровне на прошлой неделе федеральное правительство и правительства штатов не могли договориться о том, какую долю возьмет на себя Берлин.

«Мы все еще боремся с федеральным правительством за окончательное финансирование. Предыдущих обязательств по-прежнему слишком мало», — заявил премьер-министр Маркус Сёдер (CSU) в четверг в интервью «Augsburger Allgemeine».

По запросу СМИ Федеральное министерство финансов сообщило, что не может предоставить никакой информации о ведущихся переговорах. В преддверии саммита Свободное государство подсчитало общие расходы в 188 миллионов евро.