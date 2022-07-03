Жена Юрия Шатунова на фоне смерти мужа попала в больницу

Коллеги певца считают, что вдове будет трудно жить в новых реалиях, ей придется одной воспитывать двоих детей.

45-летняя Светлана Шатунова попала в больницу на фоне событий, связанных с кончиной ее мужа - экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова.

Светлане теперь предстоит одной воспитывать двоих детей - 15-летним Дэннисом и 8-летней Эстеллой.

Концертный директор и продюсер Александр Герасимов признался, что ему "очень жаль вдову и ее детей". Он отметил, что у артиста была потрясающая семья, Шатунов ее очень оберегал.

После известия о смерти Юры у Светланы начались проблемы с сердцем. Герасимов выразил озабоченность о том, как теперь семья экс-солиста "Ласкового мая" будет жить, ведь артист поддерживал очень высокий уровень жизни, их дом находится в элитном районе Германии.

Шатунов до последних дней активно работал на сцене. На последних концертах в городах Подмосковья певец нередко присаживался на сцене и иногда уходил за кулисы, и там ему делали уколы. Герасимов предполагает, что сбой в организме артиста случился из-за чрезмерной нагрузки.