Пиво, рыбка и... ботулизм! Чем опасна сушеная и вяленая рыба

С такой закуской запросто можно загреметь на больничную койку и застрять там всерьез и надолго. Какие риски подстерегают любителей рыбки, расскажут специалисты.

Любимое лакомство многих, оказывается, несет в себе смертельную опасность. Но обо всем по порядку.

Смертоносный яд

Вкусная закуска под пивко может быть заражена ботулотоксином, который передается людям и вызывает развитие ботулизма.

Это опасное заболевание способно привести к летальному исходу.

Токсин является одним из сильнейших ядов, встречающихся в природе. Вырабатывает его бактерия, поселяющаяся в рыбе.

В рыбу она попадает из воды или почвы и развивается внутри даже без контакта с воздухом.

Сопутствующие симптомы отравления: тошнота, рвота, затрудненное глотание, воспалительный процесс, паралич.

Убить бактерии можно при помощи термической обработки, температура при этом должны быть очень высокой - не меньше +120 градусов.

Дома такую обработку провести невозможно. По внешнему виду продукта нельзя определить наличие ботулотоксина.

Он может присутствовать как в речной рыбе, так и в морской. Конечно, есть шанс, что, рыбка чистая и беда пройдет стороной...

Тут все похоже на игру в русскую рулетку: пронесет-не пронесет.

К сведению любителей карпов

Описторхоз - опасное заболевание, которое вызывается паразитом описторхом или, как говорят в народе, кошачьей двуусткой.

Чаще всего поражается пресноводная рыба, особенно семейство карповых (вобла, язь, плотва, линь, карп). Такой "сюрприз" иногда можно встретить и в другой рыбе.

В теле человека двуустка может жить до 28 лет.

В промышленном производстве паразитов уничтожают замораживанием, рекомендуемая температура для обработки - не выше -18 градусов.

Держать рыбку в таких условиях надо не менее 96 часов. Так что любителям сушить рыбку самостоятельно нужно хранить ее перед этим в морозилке не менее 4 суток.

Но скорее всего мало кто этим заморачивается. Поэтому приятный вечер с рыбкой под пиво может внезапно закончится печально: желудочно-кишечным расстройством, лихорадкой, воспалением дыхательных путей.

И тут опять к месту вспомнить про русскую рулетку...

Как же быть? Отказаться от любимого лакомства - вяленой и сушеной рыбки? Это совсем не обязательно делать.

Просто надо брать ее в проверенных местах, где рыбу продают от надежного производителя, который соблюдает все рекомендованные условия обработки.

А любители самостоятельного заготовления вкусной рыбной закуски пусть решают сами: стоит ли играть в русскую рулетку или нет.