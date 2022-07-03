Букингемский дворец сократил обязанности Елизаветы II впервые за десять лет

укингемский дворец исключил из списка обязанностей королевы Елизаветы II несколько действий, связанных с правительством и парламентом.

Газета Daily Mail 3 июля передала информацию от своего источника в Букингемском дворце по поводу изменения обязанностей королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II должна присутствовать на торжественном открытии парламента, проведении международных встреч, назначении главы правительства.

Теперь все эти обязанности написаны менее конкретными формулировками, которые, как полагают эксперты, позволят принцу Уэльскому взять некоторые обязанности на себя.

Ряд обязанностей, например, открытие парламента, были упразднены.

Букингемский дворец отметил, что изменение обязанностей королевы не несет кардинальных изменений, а связано с юбилеем королевы.