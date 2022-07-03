Бывалые садоводы поделились опытом борьбы с проволочником на моркови

Проволочник это опасный паразит. Если не принять своевременных мер, урожай моркови может погибнуть.

Проволочник - это личинка жука-шелкуна. Взрослое насекомое неопасно для растений. Жук ведёт скрытный образ жизни.

Проволочник живёт от 2 до 5 лет. Личинки обитают преимущественно под землёй.

Проволочник питается как семенами, так и сформировавшимися корнеплодами. Личинки проделывают в моркови глубокие, нередко сквозные отверстия.

Способы борьбы с проволочником:

Травяной настой. 500 г. крапивы, 100 г. чистотела и 200 г. одуванчика заливаются 10 л. воды, накрываются крышкой и настаивается в течение 10 суток;

500 г. крапивы, 100 г. чистотела и 200 г. одуванчика заливаются 10 л. воды, накрываются крышкой и настаивается в течение 10 суток; Настой луковой шелухи. 200 г. луковой шелухи настаивается в 10 л. воды. Раствор нужно профильтровать через несколько слоёв марли;

200 г. луковой шелухи настаивается в 10 л. воды. Раствор нужно профильтровать через несколько слоёв марли; Зольный отвар. 300 г. просеянной золы растворяется в 10 л. воды. Смесь необходимо прокипятить на медленном огне, а затем процедить.

Для борьбы с проволочником применяются и промышленные препараты. Хорошо себя зарекомендовали "Базудин", "Престиж", "Провотокс" и "Форс".