Бывалые садоводы поделились опытом борьбы с проволочником на моркови
Проволочник это опасный паразит. Если не принять своевременных мер, урожай моркови может погибнуть.
Проволочник - это личинка жука-шелкуна. Взрослое насекомое неопасно для растений. Жук ведёт скрытный образ жизни.
Проволочник живёт от 2 до 5 лет. Личинки обитают преимущественно под землёй.
Проволочник питается как семенами, так и сформировавшимися корнеплодами. Личинки проделывают в моркови глубокие, нередко сквозные отверстия.
Способы борьбы с проволочником:
- Травяной настой. 500 г. крапивы, 100 г. чистотела и 200 г. одуванчика заливаются 10 л. воды, накрываются крышкой и настаивается в течение 10 суток;
- Настой луковой шелухи. 200 г. луковой шелухи настаивается в 10 л. воды. Раствор нужно профильтровать через несколько слоёв марли;
- Зольный отвар. 300 г. просеянной золы растворяется в 10 л. воды. Смесь необходимо прокипятить на медленном огне, а затем процедить.
Для борьбы с проволочником применяются и промышленные препараты. Хорошо себя зарекомендовали "Базудин", "Престиж", "Провотокс" и "Форс".
Опубликовано: Максим Алексеев
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