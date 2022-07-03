Клишас: обстрел Украиной Белгорода требует от РФ самого жестокого военного ответа
Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что убийства ВСУ мирных жителей Белгорода требуют самого жестокого военного ответа.
Государственный деятель РФ Андрей Клишас в своём Telegram-канале поделился своим мнение касательно ЧП случившегося в Белгороде ночью, 3 июля 2022 года, в результате которого погибли не менее пяти человек.
Клишас считает, что Россия обязана самым жестоким образом, а том числе военным, ответить киевскому режиму за обстрел жилого района Белгорода, ведь в противном случае, по мнению Андрея Клишаса гибель мирного населения РФ будет продолжаться.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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