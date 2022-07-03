Великобритания намерена заставить Китай выполнять свои обязательства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания сделает все возможное, чтобы Китай выполнял свои обязательства.

Британский премьер пояснил, что речь идет об обязательствах в отношении демократических прав в Гонконге, взятых на себя Пекином 25 лет назад.

По словам Джонсона, Китай не выполнил свои обязательства по соблюдению договоренности «Одна страна, две системы». Она была согласована в документе, положившем конец британскому колониальному правлению в 1997 году.

Великобритания критикует закон о национальной безопасности, принятый в 2020 году. А также изменения в выборах. Считается, что они подрывают свободы и автономию Гонконга.

Джонсон отметил, что нельзя игнорировать неисполнение Китаем своих обязательств. Он заявил, что это угрожает правам гонконгцев и процветанию их дома.

Китайские официальные лица отвергли критику Великобритании и заявили, что она не должна вмешиваться в дела Гонконга. Они обвинили эту страну в сохранении колониального мышления.

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь сказал, что Великобритания не имеет права суверенитета, управления или контроля за Гонконгом после передачи.

Он также подчеркнул, что никаких обязательств не существует и сообщил, что Гонконг – это Гонконг Китая.