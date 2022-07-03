Специалисты поделились опытом раннего выявления паразитов на смородине и способах борьбы с ними
Смородина неприхотливое растение. Важно своевременно выявлять и уничтожать паразитов. Расскажем, как бороться с вредителями на садовом участке..
Опубликовано: Максим Алексеев
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