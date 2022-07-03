Специалисты поделились опытом раннего выявления паразитов на смородине и способах борьбы с ними

Пиво, рыбка и... ботулизм! Чем опасна сушеная и вяленая рыба

С такой закуской запросто можно загреметь на больничную койку и застрять там всерьез и надолго. Какие риски подстерегают любителей рыбки, расскажут специалисты.

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