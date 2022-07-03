Специалисты поделились опытом раннего выявления паразитов на смородине и способах борьбы с ними

Смородина неприхотливое растение. Важно своевременно выявлять и уничтожать паразитов. Расскажем, как бороться с вредителями на садовом участке..

Опубликовано: Максим Алексеев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 