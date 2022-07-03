Бывшая сотрудница Первого Марина Овсянникова ушла из немецкого издания Die Welt
Ранее она жаловалась, что после ее выходки в прямом эфире канала от нее отвернулись родные, а муж намерен лишить родительских прав на детей.
Марина Овсянникова, которая прославилась в связи с организованным ею скандалом на Первом канале, после инцидента уехала из России и обосновалась в Германии.
В апреле бывшая редактор устроилась корреспондентом Die Welt, которая освещает новости России и Украины. Овсянникова писала материалы для газеты и участвовала в новостных выпусках.
А сегодня стало известно об увольнении журналистки. Судя по заявлению Марины в ее микроблоге, решение было принято ею самой. Однако в целом свою карьеру в СМИ она намерена продолжать.
Блондинка отметила, что для нее работа в Die Welt была уникальным опытом "в свободной журналистике". Она поблагодарила команду, поддержавшую ее в "столь трудное время", и рассказала, что теперь намерена двигаться дальше.
Как напоминает "СтарХит", ранее сообщалось о требовании активистов уволить экс-сотрудницу Первого из немецкого издания. Но начальник международного отдела издания Клаус Гайгер заявил, что не будет выполнять эти требования и отворачиваться от российской журналистки.
Овсянникова жаловалась на родных и близких после своей выходки в прямом эфире (когда ворвалась она с провокационным плакатом, сорвав выпуск новостей на Первом канале). По словам Марины, с ней не хочет контактировать даже мама. А бывший муж планирует лишить женщину родительских прав на двоих детей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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