The Sunday Times: Елизавета II передала наследнику престола Принцу Чарльзу часть своих полномочий

Королева Великобритании Елизавета II официально передала наследнику британского престола Принцу Чарльзу часть своих полномочий.

Британское новостное агенство The Sunday Times сообщает о том, что в честь семидесятилетнего юбилея правления Елизаветы II в Букингемском дворце было принято решение о передаче части полномочий королевы её наследнику Принцу Уэльскому Чарльзу.

The Sunday Times отмечают, что в этом году Принц Чарльз уже заменял свою мать королеву Великобритании Елизавету II на некоторых официальных мероприятиях, которые требуют присутствие британского монарха.