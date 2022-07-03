Китай напомнил США, что недостаточно просто выкрикивать лозунги для борьбы с изменением климата
Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь раскритиковал решение Верховного суда США, которое ограничивает способность сокращения выбросов парниковых газов в энергетическом секторе.
Лицзянь заявил, что это решение подверглось критике международного сообщества. Китай призывает США выполнять свою историческую ответственность и проявлять больше действий, а не просто выкрикивать лозунги о борьбе с изменением климата.
Китайские экологи считают, что данное решение негативно повлияет на климатические отношения между Пекином и Вашингтоном, которые сыграли важную роль в заключении глобальных соглашений по сдерживанию парниковых газов.
Старший советник Гринпис Ли Шуо сообщил, что данное решение будет иметь серьезные последствия и существенно ослабит условия для будущих переговоров США и Китая по климату.
Он отмечает, что в таких условиях снижается вероятность принятия Китаем дополнительных мер по сдерживанию потребления угля, которое в 2021 году достигло рекордного уровня.
В прошлом году китайский лидер Си Цзиньпин пообещал, что его страна начнет сокращать потребление угля в 2026 году.
Чиновники напоминают о необходимости перехода на низкоуглеродную энергетику и осторожного управления этим процессом.
Вице-премьер Хань-Чжэн назвал уголь балластам для экономики и заявил, что Китаю нужно поддерживать определенный уровень энергетической безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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