Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь раскритиковал решение Верховного суда США, которое ограничивает способность сокращения выбросов парниковых газов в энергетическом секторе.

Лицзянь заявил, что это решение подверглось критике международного сообщества. Китай призывает США выполнять свою историческую ответственность и проявлять больше действий, а не просто выкрикивать лозунги о борьбе с изменением климата.

Китайские экологи считают, что данное решение негативно повлияет на климатические отношения между Пекином и Вашингтоном, которые сыграли важную роль в заключении глобальных соглашений по сдерживанию парниковых газов.

Старший советник Гринпис Ли Шуо сообщил, что данное решение будет иметь серьезные последствия и существенно ослабит условия для будущих переговоров США и Китая по климату.

Он отмечает, что в таких условиях снижается вероятность принятия Китаем дополнительных мер по сдерживанию потребления угля, которое в 2021 году достигло рекордного уровня.

В прошлом году китайский лидер Си Цзиньпин пообещал, что его страна начнет сокращать потребление угля в 2026 году.

Чиновники напоминают о необходимости перехода на низкоуглеродную энергетику и осторожного управления этим процессом.

Вице-премьер Хань-Чжэн назвал уголь балластам для экономики и заявил, что Китаю нужно поддерживать определенный уровень энергетической безопасности.