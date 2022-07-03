Авторитетные садоводы высказались о способах и сроках подкормки тыквы на садовом участке

Бахчевые растения требовательны к составу почвы. Расскажем какие подкормки нужно вносить для быстрого развития растения и хорошего урожая.

Тыквы, как и все бахчевые способны плодоносить весь сезон. При этом именно это растение нуждается в подкормках больше, чем все остальные бахчевые. При грамотном подходе к вопросам подкормки тыквы - отличный урожай будет гарантирован.

Минеральная подкормка для тыквы:

аммофоска;

калийная соль;

суперфосфат;

селитра;

сульфат калия;

мочевина.

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Органическая подкормка:

Навоз;

Дрожжевой настой;

Древесная зола.

Подкормка вносится под корень, или в жидком виде поверх листьев.