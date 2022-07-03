Авторитетные садоводы высказались о способах и сроках подкормки тыквы на садовом участке
Бахчевые растения требовательны к составу почвы. Расскажем какие подкормки нужно вносить для быстрого развития растения и хорошего урожая.
Тыквы, как и все бахчевые способны плодоносить весь сезон. При этом именно это растение нуждается в подкормках больше, чем все остальные бахчевые. При грамотном подходе к вопросам подкормки тыквы - отличный урожай будет гарантирован.
Минеральная подкормка для тыквы:
- аммофоска;
- калийная соль;
- суперфосфат;
- селитра;
- сульфат калия;
- мочевина.
Отлично себя зарекомендовали средства промышленного производства - Кемира Плюс и Комби.
Органическая подкормка:
- Навоз;
- Дрожжевой настой;
- Древесная зола.
Подкормка вносится под корень, или в жидком виде поверх листьев.
Опубликовано: Максим Алексеев
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