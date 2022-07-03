Егор Крид сообщил о своей госпитализации

Певец Егор Крид заявил, что попал в больницу и о том, что общается с врачами и лечится гипнозом.

Певец Егор Крид 3 июля опубликовал свою фотографию из палаты в личном Telegram-канале.

Он уточнил, что попал в больницу вечером 2 июля, а палата останется его «хатой» на выходные.

Артист говорит, что сегодня прошел через большое количество процедур, даже через сеанс гипноза.

Крид сказал, что весь он «обвешан проводами», ему скучно, но состояние здоровья удовлетворительное.

Почему певец попал в больницу, он не написал. Ранее, 1 июля, Егор Крид представил видеоролик на песню «девочка, не плачь» в стиле поп-рок.